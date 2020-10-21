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طيران الكويت تستأنف رحلاتها إلى السعودية 25 أكتوبر الجاري

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020

طيران الكويت تستأنف رحلاتها إلى السعودية 25 أكتوبر الجاري

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة طيران الكويت اليوم وعبر حسابها الرسمي في "تويتر" إنها ستستأنف رحلاتها إلى ثلاث مدن في السعودية هي الرياض وجدة والدمام اعتبارا من 25 أكتوبر الجاري

 

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وكانت دولة الكويت حظرت رحلات الطيران التجاري من 31 دولة، من بينها مصر ولبنان وإيران وسوريا والعراق حتى إشعار آخر خشية تفاقم أزمة وباء .

 

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية إن هذه الخطوة "تأتي بناء على تعليمات السلطات الصحية ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد-19 بشأن الدول عالية الخطورة."

 

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