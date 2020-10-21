شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طيران الكويت تستأنف رحلاتها إلى السعودية 25 أكتوبر الجاري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة طيران الكويت اليوم وعبر حسابها الرسمي في "تويتر" إنها ستستأنف رحلاتها إلى ثلاث مدن في السعودية هي الرياض وجدة والدمام اعتبارا من 25 أكتوبر الجاري



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وكانت دولة الكويت حظرت رحلات الطيران التجاري من 31 دولة، من بينها مصر ولبنان وإيران وسوريا والعراق حتى إشعار آخر خشية تفاقم أزمة وباء كورونا.

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية إن هذه الخطوة "تأتي بناء على تعليمات السلطات الصحية ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد-19 بشأن الدول عالية الخطورة."