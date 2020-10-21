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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة العفو الدولية تعلن حصيلة ضحايا احتجاجات نيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، إن ما لا يقل عن 12 محتجاً سلمياً قتلوا برصاص الجيش والشرطة النيجيريين في موقعين في لاغوس في حملة قمع دامية ضد المتظاهرين.
وقالت المنظمة في بيان: "تؤكد الأدلة التي تم جمعها من شهود عيان ولقطات الفيديو وتقارير المستشفيات أنه يوم الثلاثاء 20 أكتوبر/تشرين الأول، فتح الجيش النيجيري النار على آلاف الأشخاص الذين كانوا يطالبون في مسيرة سلمية بالحوكمة وبوضع حد لوحشية الشرطة".
ومنذ أكثر من أسبوعين، يُنظّم شباب نيجيريون في جنوب البلاد مظاهرات غاضبة ضد عنف الشرطة، سرعان ما تحوّلت حركة احتجاج شعبية وتم استبدال اللافتات التي رُفعت ضد "سارس"، في إشارة إلى وحدة الشرطة المتهمة بابتزاز الشعب وتنفيذ توقيفات غير قانونية وعمليات تعذيب وقتل، بأعلام نيجيرية ودعوات لاستقالة الرئيس محمد بخاري.
ومع اندلاع المظاهرات تعهد الرئيس محمد بخاري، بإجراء إصلاحات واسعة النطاق في جهاز الشرطة وتقديم أفراد الشرطة المسؤولين عن سوء السلوك إلى العدالة.
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