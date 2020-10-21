شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة زوبع ..الزومبى الإخوانى الذى فضح الجماعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلقب الإخوانى حمزة زوبع، بالزومبي وهو مصطلح يطلق على الموتى الأحياء ،وهو أمر ينطبق تماما على زوبع الطبيب الفاشل، الذى كان شخصا مجهولا ولم يظهر على ساحة الاعلام الا باوامر الجماعة وأصبح أحد قيادات حزب الحرية والعدالة المنحل، ثم هرب بعد ثورة 30 يونيو إلى ملاذ الاخوان الامن في إسطنبول .

تقرير لموقع العربى الحديث، كشف أن حمزة زوبع باع الوطن وبث الأكاذيب من أجل أموال الإخوان، حيث استغل برنامجه المشبوه للتحريض على الجيش والشرطة المصرية، وبث الفيديوهات مفبركة في إطار تنفيذ أوامر الأجهزة المعادية لمصر، وكان لافتا ان زلات لسانه فضحت الإخوان، أكثر من مرة فقد سبق أن فضح اعتصام رابعة وكشفت تضليل الجماعة لأنصارها، و اعترف بأن الجماعة كانت تعلم أن اعتصام رابعة لم يكن ليعيد مرسى، ولكنهم كانوا يطلبون أنصارهم بالتصعيد من أجل الوصول لمرحلة التفاوض.

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وقال حمزة زوبع، على أحد القنوات الإخوانية: "كنا نعلم أن هذا الاعتصام فى إشارة إلى اعتصام رابعة - لن يعيد محمد مرسى إلى السلطة، وقد يسأل البعض لماذا كنتم تقولون للناس فى الاعتصام "مرسى سيعود غدًا أو بعد غدٍ"؟، لأننا كان نريد أن نصل إلى نقطة التفاوض".