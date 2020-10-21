شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد يدعو المواطنين للمشاركة فى انتخابات النواب: واجب وطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا المهندس حازم الجندى، مساعد رئيس حزب الوفد، عضو مجلس الشيوخ، جموع الشعب المصرى للمشاركة فى انتخابات النواب والتى بدأت اليوم وحتى الجمعة المقبلة لتصويت المصريين فى الخارج، والمقرر إجرائها فى الداخل يومى السبت والأحد المقبلين.

وأشار الجندى، فى بيان له، إلى أن هذه الانتخابات استحقاق دستورى هام ويستلزم من الجميع المشاركة والنزول بقوة لاختيار الاعضاء الجدد الذين سيتحملون على عاتقهم مهمة التشريع والتعبير عن احتياجات المواطنين ومتطلباتهم لتوفير حياة كريمة لهم.

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ولفت إلى أن المشاركة فى هذه الاستحقاقات الانتخابية تعد واجب وطنى ويجب على كل مواطن مصرى النزول واختيار ممثليه فى البرلمان، عن وعى وشفافية كاملة فى الاختيار.

وأكد أن المصريين فى الخارج عليهم أن يؤدوا الواجب الوطنى فى الخارج ويذهبون للسفارات المصرية فى جميع أنحاء دول العالم للمشاركة فى الانتخابات والإدلاء بأصواتهم بحرية كاملة.

وأضاف أن الدولة تجدد ندائها للمصريين للنزول والمشاركة فى تلك الخطوة الهامة فى مسار الحياة السياسية والنيابية فى مصر، ويجب أن يكونوا على قدر هذا النداء ومشاركة جميع فئات وأطياف المجتمع المصري.