شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار للانتهاكات .. حادث عنصرى جديد ضد السوريين فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارا للانتهاكات التركية المتواصلة بحق اللاجئين وغيرهم من المواطنين داخل وخارج تركيا، قام مجموعة من الأتراك بقتل طفل سورى يدعى وائل المنصور 14 عاما في قونيا ، وبحسب ما ذكرت وسائل اعلام تركية أن الحادث وقع أثناء توجه الطفل الضحية، مع أخيه إلى مكان عملهما.
وكشفت صفحة شئون تركية على تويتر، :" أن الطفل وأخيه استقلا الترام، وقام عدد من المواطنين الاتراك بتوجيه عبارات سب عنصرية للضحية وأخيه ، وبعد ما نزل الطفل السورى وأخيه من الترام تم الاعتداء عليهم بالضرب وقام مواطن تركى بتوجيه طعنه بسكين فى الصدر للطفل السورى لفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة .
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