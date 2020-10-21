شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار للانتهاكات .. حادث عنصرى جديد ضد السوريين فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارا للانتهاكات التركية المتواصلة بحق اللاجئين وغيرهم من المواطنين داخل وخارج تركيا، قام مجموعة من الأتراك بقتل طفل سورى يدعى وائل المنصور 14 عاما في قونيا ، وبحسب ما ذكرت وسائل اعلام تركية أن الحادث وقع أثناء توجه الطفل الضحية، مع أخيه إلى مكان عملهما.

وكشفت صفحة شئون تركية على تويتر، :" أن الطفل وأخيه استقلا الترام، وقام عدد من المواطنين الاتراك بتوجيه عبارات سب عنصرية للضحية وأخيه ، وبعد ما نزل الطفل السورى وأخيه من الترام تم الاعتداء عليهم بالضرب وقام مواطن تركى بتوجيه طعنه بسكين فى الصدر للطفل السورى لفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة .

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