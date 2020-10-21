شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاكات تركيا.. أردوغان يزعم إنفاق 40 مليار دولار على اللاجئين السوريين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال النظام التركى يواصل أكاذيبه بحق السوريين الموجودين فى بلاده ، سواء من انتهاكات متواصلة وطرد العديد منهم ضمن السياسات التي يسير عليها أردوغان ضد اللاجئين الوافدين أو المواطنين الأتراك .
وحملت صفحة "شئون تركية":" اردوغان " شيطنة " السوريين بسبب كذبه مقدمة ذلك ، أنه أنفق علي السوريين 40 مليار دولار ، في الوقت ذاته نفت وزيرة العمل بشكل قاطع أن تكون تركيا أنقت 40 مليار دولار وقالت انها مساعدات من أوروبا".
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