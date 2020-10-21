شكرا لقرائتكم خبر عن روزاليوسف تفتح كنوزها و تنشر مقالات من تراث الرواد بمناسبة 95 عاما على التأسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تفتح روزاليوسف كنوزها و تنشر مقالات من تراث المؤسسين وذلك بمناسبة 95 عاما على تأسيسها ، حيث تبدأ بنشر مقالات سياسية للسيدة فاطمة اليوسف ثم مقالات الأستاذ احسان عبد القدوس ومن بعدها مقالات الأستاذ أحمد بهاء الدين ومقالات الأستاذ فتحى غانم والأستاذ صلاح حافظ .

و من المقرر أن يكون مع نهاية شهر نوفمبر الاحتفاء بعظماء الكاريكاتور، وإعلان موعد عدد تذكارى خاص قريبا .

Advertisements