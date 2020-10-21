روزاليوسف تفتح كنوزها و تنشر مقالات من تراث الرواد بمناسبة 95 عاما على التأسيس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تفتح روزاليوسف كنوزها و تنشر مقالات من تراث المؤسسين وذلك بمناسبة 95 عاما على تأسيسها ، حيث تبدأ بنشر مقالات سياسية للسيدة فاطمة اليوسف ثم مقالات الأستاذ احسان عبد القدوس ومن بعدها مقالات الأستاذ أحمد بهاء الدين ومقالات الأستاذ فتحى غانم والأستاذ صلاح حافظ .
و من المقرر أن يكون مع نهاية شهر نوفمبر الاحتفاء بعظماء الكاريكاتور، وإعلان موعد عدد تذكارى خاص قريبا .
وكانت مجلة "روز اليوسف"، تحت رئاسة تحرير الكاتب الصحفي أحمد الطاهرى، قد تناولت فى عددها الأخير العديد من القضايا والملفات، وحمل غلاف العدد عنوان "محاكمات هيكل في قاعة إحسان عبد القدوس"، إلى جانب عناوين أخرى، منها: "وحيد حامد: الدولة فوق الكل.. الإخوان تنظيم عميل.. ولم أستغرب علاقتهم بهيلارى"، وكذلك "تحركات لوبي "قطر" قبل الانتخابات الأمريكية"، كما ضمت العديد من الموضوعات السياسية الدولية، والثقافية.
يذكر أن الكاتب الصحفى أحمد الطاهري تم تكليفه برئاسة تحرير مجلة روز اليوسف، التي تعد من كبرى المجلات المصرية التي تأسست في العام 1925، وهي مجلة سياسية عريقة تتسم بالموضوعية، والمهنية، والجرأة والشجاعة وتغليب خط الاعتدال والانفتاح والحوار في مواجهة التطرف.
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