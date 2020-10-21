شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يعود إلي القاهره بعد مشاركته في القمة الثلاثية مع قبرص واليونان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي ارض الوطن بعد مشاركته في القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان التي عقدت اليوم بالعاصمة القبرصية نيقوسيا.
صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسى يعود إلي القاهره بعد مشاركته في القمة الثلاثية مع قبرص واليونان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.