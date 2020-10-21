شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يعود إلي القاهره بعد مشاركته في القمة الثلاثية مع قبرص واليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي ارض الوطن بعد مشاركته في القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان التي عقدت اليوم بالعاصمة القبرصية نيقوسيا. Advertisements صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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