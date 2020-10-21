شكرا لقرائتكم خبر عن هيلاري كلينتون وتحالف تخريب مصر .. سر تعاون هيلاري وقطر والإخوان ضد الدولة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تسريبات البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، الدور العبثى والتخريبى لدول عربية بالشرق الأوسط تحت مسمى ما عرف بـ"الربيع العربى"، حيث فضحت الرسائل الكثير من الشخصيات فى مصر وكشفت ثمن التحول السياسى، وكشفت المؤامرات الخارجية التي كانت تدبر للدولة المصرية، والتي كان هدفهم الرئيسي هو تحالف تخريب مصر.

وجاء فى تقرير مصور تحت عنوان: "عبيد هيلارى"، تضمن أنه ليس بعد الخيانة ذنب فتحالف المتآمرون مع الخونة فى صفقة تضمر الشر لمصر، عنوان الرسالة التمويل الأمريكى للنشطاء فى مصر، وجاءت التمويلات لمقربين من واشنطن تحت مسمى دعم التحول الديمقراطى فى مصر، والتي جاء على رأسها التمويل الذى منحته هيلاري كلينتون لجماعة الإخوان الإرهابية، وهو المال والإعلام، فقد كشفت التسريبات الأخيرة تعاون قطر وأمريكا لإنشاء صندوق استثمار مصري أمريكي.

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وكشف التقرير أمور عديدة عن التعاون الأمريكي في حكم أوباما وقطر والإخوان من أجل التأثير على الدولة المصرية، حتى انتفض المصريون فى 30 يونيو وتوقفت الدولارات الحرام وتستعيد مصر هويتها وتبدأ مرحلة تصحيح المسار، وفشلت هيلارى كلينتون مثلما فشل وسيفشل كل من يقترب بشر من مصر"