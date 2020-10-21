أكدت مصادر قناة الرياضية، بأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وافق على تأجيل مباراة إياب نصف نهاىْي دوري أبطال إفريقيا، بين الرجاء البيضاوي والزمالك المصري، والتي كان مقرر إجراءها السبت المقبل بمصر.
وفي تدوينة قبل قليل لقناة الرياضية، بصفحتها الرسمية بالفايسبوك، أكدت بأن الكاف وافق على التأجيل بتدخل من رىْيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، على أن تجرى المباراة يوم 31 أكتوبر أو 1 نونبر المقبلين.
وكان فريق الرجاء البيضاوي، راسل أمس، الكاف، وطلب تأجيل مباراته أمام الزمالك، بعد إصابة تمانية لاعبين من الفريق بفيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الكاف يوافق على تأجيل لقاء الزمالك والرجاء الى 31 أكتوبر أو فاتح نونبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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