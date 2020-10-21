التوزيع الجغرافي للإصابات الـ3577 بكورونا.. نصفها في جهة “الدار البيضاء”

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ3577 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 1798 حالة، من بينها 1460 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وبجهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 379 حالة جديدة، منها 142 حالة بسلا.

وبجهة سوس ماسة، سجلت 318 حالة، منها 176 حالة بأكادير.

وبجهة الشمال، سجلت 260 حالة، منها 89 حالة بطنجة.

وبجهة الشرق، سجلت 248 حالة، منها 120 حالة بوجدة.

وسجلت بجهة بني ملال خنيفرة 207 حالة، من بينها 70 بخريبكة.

وبجهة مراكش آسفي، سجلت 165 حالة، منها 103 بمراكش.

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وبجهة درعة تافلالات سجلت 74، ثم 49 حالة بجهة فاس مكناس، وبجهة العيون الساقية الحمراء سجلت 45 حالة، ثم 14 بكلميم واد نون، ثم 20 بجهة بجهة الداخلة وادي الذهب.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3577 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2796 حالة شفاء، و52 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 182580 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

وبلغ معدل الإصابة التراكمي، 502,8 إصابة لكل 100 ألف نسمة، مقابل معدل إصابة في الـ24 ساعة الماضية، بلغ 9,8 لكل 100 ألف نسمة.

كما بلغ مجموع حالات الشفاء التام، 151634 حالة، بمعدل تعاف يناهز 83,1 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3079 حالة، بنسبة إماتة تبلغ 1,7 بالمائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.