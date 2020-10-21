أبوالغيط أمام مجلس الأمن: احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل أساس أمن الخليج

الأربعاء 21 أكتوبر 2020

أكد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن العرب يسعون إلى علاقة صحية وبناءة مع جيرانهم في الشرق الأوسط.



جاء ذلك في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن عقدت أمس عبر تقنية الفيديوكونفرانس ودعت إليها روسيا وترأسها وزير خارجيتها "سيرجي لافروف" لمناقشة موضوع الأمن في الخليج العربي وذلك في متابعة لمبادرة كانت بلاده قد تقدمت بها قبل نحو عام لتحقيق خفض التصعيد في منطقة الخليج العربي، واقتراح إنشاء نظام للأمن الجماعي يضمن الاستقرار والسلم.

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وقال أبوالغيط إن "أمن الخليج كما يراه الجانب العربي وينشده يتحقق بصورته المثلى مع سيادة مفاهيم علاقات حسن الجوار وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها.. عندئذ فقط ينشأ نظام حقيقي للأمن الجماعي يضمن مصالح الأطراف كافة ويضمن في الوقت نفسه حرية الملاحة في الخليج، بما تمثله من أولوية استراتيجية للعالم أجمع".

وأوضح بيان للأمانة العامة للجامعة أن كلمة أبوالغيط ارتكزت على مفهوم السيادة الوطنية ومبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كمنطلقات أساسية للأمن في الخليج.