- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تباين الأسهم الأمريكية مع ترقب المستثمرين للتحفيز والان مع التفاصيل
الأربعاء 21 أكتوبر 2020
تباينت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية جلسة الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لأي مؤشرات قد تنبئ بأن واشنطن تقترب من التوصل إلى اتفاق على حزمة مساعدة جديدة لدعم التعافي الاقتصادي الهش من تداعيات فيروس كورونا.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 38.13 نقطة بما يعادل 0.13% ليفتح على 28270.66 نقطة.
ونزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 3.21 نقطة أو 0.09% ليسجل 3439.91 نقطة.
بينما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 13.90 نقطة أو 0.12% إلى 11530.39 نقطة.
وتراجع الدولار إلى أقل مستوى في شهر خلال تعاملات الأربعاء بعدما عزز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآمال في إقرار حزمة تحفيز مالي كبيرة مما أثار موجة من التفاؤل في السوق التي شهدت إقبال المتداولين على المراهنة على العملات الأعلى مخاطرة.
والمفاوضات مستمرة بين المشرعين الأمريكيين في واشنطن على نحو متقطع منذ أغسطس/آب الماضي حيث يسعى الديمقراطيون لحزمة أكبر للمساعدة في مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
وعزز ترامب آمال تحقيق انفراجة أمس الثلاثاء بعدما قال إنه سيقبل مساعدات أكبر على الرغم من معارضة حزبه الجمهوري.
وأثارت تصريحاته الإقبال على بعض المخاطرة في تحركات أسواق العملة.
وفي الساعة 07:10 بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار 0.3% مقابل سلة عملات إلى 92.801.
كانت هذه تفاصيل خبر تباين الأسهم الأمريكية مع ترقب المستثمرين للتحفيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.