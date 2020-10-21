تباين الأسهم الأمريكية مع ترقب المستثمرين للتحفيز

الأربعاء 21 أكتوبر 2020

تباينت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية جلسة الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لأي مؤشرات قد تنبئ بأن واشنطن تقترب من التوصل إلى اتفاق على حزمة مساعدة جديدة لدعم التعافي الاقتصادي الهش من تداعيات فيروس كورونا.



وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 38.13 نقطة بما يعادل 0.13% ليفتح على 28270.66 نقطة.

ونزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 3.21 نقطة أو 0.09% ليسجل 3439.91 نقطة.

بينما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 13.90 نقطة أو 0.12% إلى 11530.39 نقطة.

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وتراجع الدولار إلى أقل مستوى في شهر خلال تعاملات الأربعاء بعدما عزز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآمال في إقرار حزمة تحفيز مالي كبيرة مما أثار موجة من التفاؤل في السوق التي شهدت إقبال المتداولين على المراهنة على العملات الأعلى مخاطرة.

والمفاوضات مستمرة بين المشرعين الأمريكيين في واشنطن على نحو متقطع منذ أغسطس/آب الماضي حيث يسعى الديمقراطيون لحزمة أكبر للمساعدة في مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وعزز ترامب آمال تحقيق انفراجة أمس الثلاثاء بعدما قال إنه سيقبل مساعدات أكبر على الرغم من معارضة حزبه الجمهوري.

وأثارت تصريحاته الإقبال على بعض المخاطرة في تحركات أسواق العملة.

وفي الساعة 07:10 بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار 0.3% مقابل سلة عملات إلى 92.801.