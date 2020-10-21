شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إسبانيا تتخطى مليون إصابة بكوفيد-19 والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:04 مساءً, 21 أكتوبر 2020 م المناطق - واس أفادت وزارة الصحة الإسبانية أن إجمالي الإصابات المسجلة بمرض كوفيد – 19 تجاوز مليون إصابة.

وأوضحت الوزارة أنها سجلت 16973 إصابة بالمرض في إسبانيا، و156 وفاة خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1005295, وإجمالي الوفيات إلى 34366 وفاة نتيجة المرض، في حين تتخذ السلطات الإسبانية مزيدا من التدابير لاحتواء الموجة الثانية للوباء.

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