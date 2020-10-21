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إصابة وزير الصحة الألماني بكورونا

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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وزير الصحة الألماني بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة إن الفحوص أثبتت إصابة وزير الصحة الألماني ينس سبان بفيروس المستجد عصر اليوم الأربعاء وأنه وضع نفسه في الحجر المنزلي.

وأوضحت الوزارة أن سبان (40 عاما) يعاني من أعراض تشبه أعراض الإصابة بالبرد وأنه تم إبلاغ المخالطين له.

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وقال متحدث باسم الحكومة إن سبان حضر اجتماعا لمجلس الوزراء في وقت سابق اليوم الأربعاء وإنه ليس من الضروري أن يضع الوزراء الآخرين أنفسهم في الحجر الصحي.

وأضاف "اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي يراعي القواعد الصحية والخاصة بالتباعد الاجتماعي بهدف ضمان ألا يكون الحجر الصحي ضروريا لمشاركين آخرين أو حتى كل المشاركين في حالة ثبوت إصابة مشارك في الاجتماع بفيروس كورونا لاحقا".

وكتب مايكل روث وزير الشؤون الأوروبية الألماني على تويتر "أمنياتي الطيبة لينس سبان. نأمل أن يعود سريعا بكامل صحته ودأبه في آداء واجباته. نحن بحاجة إلى الجميع حاليا في المعركة مع كورونا".

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