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إصابة وزير الصحة في البرازيل بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة في البرازيل اليوم الأربعاء إن الفحوص أثبتت إصابة وزير الصحة إدواردو بازويلو بكوفيد-19. وبازويلو هو ثالث وزير يتولى حقيبة الصحة في البرازيل منذ بدء جائحة .

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