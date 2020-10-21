شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وزير الصحة في البرازيل بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل اليوم الأربعاء إن الفحوص أثبتت إصابة وزير الصحة إدواردو بازويلو بكوفيد-19. وبازويلو هو ثالث وزير يتولى حقيبة الصحة في البرازيل منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد.

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