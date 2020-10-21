دولة عربية تسجل حصيلة ثقيلة لوفيات وإصابات كورونا

أعلنت السلطات الصحية المغربية اليوم الأربعاء، تسجيل 52 وفاة و3577 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.
ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 3079 والإصابات إلى 182580 حالة في عموم البلاد.
في المقابل، رصدت السلطات الصحية 2796 حالة شفاء جديدة، ليصل العدد الكلي للمتعافين إلى 151634.
وأكدت وزارة الصحة أن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المخبرية قد بلغ 2924850 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد في 2 مارس الماضي.
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