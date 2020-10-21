الشهر المقبل.. انطلاق بطولة العراق للاندية بالتايكواندو

رياضة 2020-10-21 | 20:08 217 مشاهدة اعلن الاتحاد العراقي المركزي للتايكواندو عن مواعيد بطولة العراق للاندية التايكواندو. وستقسم البطولة على اربع مناطق تبدأ في كركوك التي تستضيف منافسات المنطقة الشمالية والوسطى يوم 20-11-2020. تعقبها منطقة العاصمة بغداد بتاريخ 27-11-2020 ، بينما ستكون محافظة كربلاء المقدسة مسرحاً لمنافسات الفرات الاوسط بتاريخ 4-12-2020، اما المنطقة الجنوبية فستكون منافستها في محافظة ميسان بتاريخ11-12-2020.



كذلك حدد اتحاد اللعبة موعد الدوري الممتاز لفئتي الشباب والمتقدمين ببغداد يوم 27-12-2020 وستكون للفرق الخمسة الاولى المتأهلة من بطولات المناطق اعلاه. كذلك حدد اتحاد اللعبة موعد الدوري الممتاز لفئتي الشباب والمتقدمين ببغداد يوم 27-12-2020 وستكون للفرق الخمسة الاولى المتأهلة من بطولات المناطق اعلاه. وسيكون بدل الاشتراك بالبطولات 100 الف دينار عراقي تسدد وفق وصولات استلام من الامانة المالية للاتحاد ، كذلك سيتم اعتماد الاندية الخمسة التي تأتي بالمركز الثاني في المجموعات ضمن اندية الدرجة الاولى .

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