أعلنت السلطات الصحية الفرنسية اليوم الأربعاء، تسجيل 163 وفاة و26676 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.
ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات بالمرض إلى 34048، والإصابات إلى 957421.
وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى ارتفاع حاد في الإصابات، مقارنة مع أمس الثلاثاء الذي سجلت فيه 20468 إصابة.
ومن المرتقب أن تعلن الحكومة عن تمديد حظر التجوال المفروض من التاسعة ليلا إلى السادسة صباحا في باريس وثماني مدن أخرى، بسبب استمرار رتفاع حالات العدوى.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل أكثر من 26 ألف إصابة جديدة بكورونا في فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.