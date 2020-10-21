لجنة الانضباط تصدر عقوبات بحق نادي هيت لمخالفته اللوائح

رياضة 2020-10-21 | 19:40 449 مشاهدة أصدرت لجنة الانضباط في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، الأربعاء، جملة من العقوبات بحق نادي هيت لمخالفته اللوائح.





وأضافت، أن "لجنة الانضباط قررت حرمان نادي هيت من اللعب على أرضه لأربع مباريات تواليا، وذلك لمخالفته لائحة الانضباط وفقاً للمادة 67/1، والمادة 5/ب، وفي حال خروجه من منافسة بطولة الكأس، فإن العقوبة تسري خلال مبارياته في دوري الدرجة الأولى". وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "لجنة الانضباط في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي أصدرت جملة من القرارات على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة هيت والرمادي ضمن منافسات بطولة كأس العراق والتي شهدت دخول الجماهير للملعب رغم تعليمات الاتحاد العراقي بعدم دخولهم بناءً على توصية خلية الازمة بسبب جائحة فيروس كورونا ".وأضافت، أن "لجنة الانضباط قررت حرمان نادي هيت من اللعب على أرضه لأربع مباريات تواليا، وذلك لمخالفته لائحة الانضباط وفقاً للمادة 67/1، والمادة 5/ب، وفي حال خروجه من منافسة بطولة الكأس، فإن العقوبة تسري خلال مبارياته في دوري الدرجة الأولى". وتابعت، "كما قررتْ لجنة الانضباط حرمان مشرف المباراة، محمد عبيد محمود، من ممارسة الاشراف لأربعة أدوار واجبة، وذلك وفقاً للمادة 5/1، من لائحة الانضباط الخاصة بالاتحاد العراقي لكرة القدم". » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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