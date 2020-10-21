الاولمبية تنوه إلى مؤتمر انتخابي تكميلي

وذكر المكتب في بيان ان "الجمعية العمومية للجنة الأولمبية تعقد مؤتمراً انتخابياً عند الساعة الرابعة من عصر يوم غد الخميس في فندق الشيراتون في العاصمة بغداد".

وأضاف أن "المؤتمر سيكون تكميلي لانتخاب خمسة من الشخصيات المميزة وثلاث سيدات من الشخصيات المميزة واتحادين غير أولمبيين أثنين للانضمام للجمعية العامة".

