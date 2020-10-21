إسبانيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخطى مليون إصابة بكورونا



سجلت وزارة الصحة الإسبانية، 16973 إصابة جديدة بفايروس كورونا ، ليرتفع الإجمالي إلى 1,0005,295 حالة، وتصبح إسبانيا أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، تتجاوز عتبة مليون إصابة بفايروس كورونا. كما سجلت وزارة الصحة الإسبانية، 156 وفاة جراء الفايروس خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي إلى 34366 وفاة. وتجاوزت، اليوم الأربعاء، أعداد الإصابات بفايروس كورونا حاجز 41 مليون مصاب عالمياً، مسجّلة بذلك ارتفاعا بأكثر من 400 ألف إصابة في الـ24 ساعة الأخيرة.

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