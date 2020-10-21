مرتزقة أردوغان بطرابلس.. اعتصام جراء سرقة الرواتب

تظاهر مرتزقة سوريين، موالين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالعاصمة الليبية طرابلس، اعتراضا على سرقة رواتبهم الشهرية من قبل قائدهم المدعو أبو العباس المارعي.



وتداول نشطاء ليبيون، اليوم الأربعاء، صورا تظهر مرتزقة سوريين في حالة من الغضب معتصمين داخل معسكر سوق الخميس شرقي طرابلس، جراء سرقة الرواتب التي تقوم حكومة فايز السراج بصرفها للمليشيات.

وأكدت مصادر أمنية أن المرتزقة ينتمون لمليشيا ما يسمى بـ"فرقة المعتصم" التابعة لما يعرف بـ "لواء فرقة الحمزة" الموالية لتركيا.





وكشفت المصادر أن المرتزقة غاضبون بعدما قيام آمر تلك الفرقة الإرهابية المدعو أبو العباس المارعي، باستقطاع وسرقة 900 دولار من رواتب المسلحين.

وأضافت أن ذلك جاء بفتوى من مفتي فرقة الحمزة الذي يدعم قتال المرتزقة في أذربيجان.

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والثلاثاء أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع عدد المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى أذربيجان إلى نحو 2050 شخصا، ووثق مقتل 27 مرتزقا منهم خلال 48 ساعة، لترتفع حصيلة القتلى منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى ما لا يقل عن 161 قتيلا.





وتستمر تركيا في إرسال المرتزقة إلى ليبيا حيث كشف المرصد، عن أن 600 مرتزق سوري سجلوا أسماءهم للذهاب إلى ليبيا تحت ذريعة حماية وحراسة مقار وشركا.

كما تجاوزت أعداد المرتزقة السوريين الذين وصلوا ليبيا إلى 18 ألف، أعيد منهم نحو 9 آلاف بعد انتهاء تعاقدهم، إثر وقف إطلاق النار في البلاد.





ولوّح الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، بعقوبات على معرقلي مسارات برلين حول ليبيا، في إشارة إلى تركيا.