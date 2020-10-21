واشنطن ترفض "إيرلو" إيران.. و5 ملايين دولار لرأس "طبطبائي"

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، اليمنيين لرفض إيران والعنصر الذي هربته إلى صنعاء تحت غطاء "سفير" لدى مليشيا الحوثي.

يأتي ذلك فيما أعلن برنامج المكافآت عن جائزة بقيمة 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن قيادي في "حزب الله" عمل في اليمن وسوريا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاجوس، في تدوينة عبر تويتر، إن العنصر الذي هربه النظام الإيراني، والمدعو حسن إيرلو، هو عضو في الحرس الثوري الإيراني، ومرتبط بحزب الله اللبناني.

فيما أكدت أن إيران تهدف إلى توسيع نفوذها الخبيث من خلال استخدام الحوثيين، دعت المسؤولة الأمريكية الشعب اليمني إلى القول " لا لإيرلو وإيران".

وكان وزارة الخارجية الإيرانية، قد كشفت، السبت الماضي، أن المدعو "حسن إيرلو" والمعين سفيرا لدى حكومة المليشيا الحوثية، غير المعترف بها دوليا، وصل صنعاء، دون تحديد طريقة وصوله.

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وأعلنت الحكومية اليمنية الشرعية على الفور، أن العنصر الإيراني وصل عن طريق التهريب، بهدف تنصيبه حاكما عسكريا لصنعاء، وبعثت برسالة تنديد إلى مجلس الأمن الدولي، تشكو فيها من السياسات الإيرانية التي تشجع الأنظمة المارقة على تأييد المتمردين.

وفي سياق غير بعيد، أعلن برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، عن رصد جائزة بقيمة 5 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات حول القيادي في حزب الله اللبناني، وسبق أن عمل في اليمن وسوريا.





ودعا البرنامج، في تدوينة عبر تويتر، إلى الإدلاء بمعلومات عن القيادي "هيثم علي طبطبائي"، والذي قاد القوات الخاصة التابعة لحزب الله في كل من سوريا واليمن، أو العمليات التي يقوم بها.

وخلال السنوات الماضية من الحرب، أوفدت إيران عددا من خبراء حزب الله اللبناني والحرس الإيراني، إلى اليمن لمساعدة مليشيا الحوثي الإرهابية في الانقلاب على السلطة الشرعية واستهداف دول الجوار.