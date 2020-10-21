وزير إسرائيلي: اتفاق تطبيع جديد قبل الانتخابات الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات):

توقع مسؤول إسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن تعلن الولايات المتحدة عن اتفاق آخر للتطبيع بين دولة عربية أو إسلامية مع إسرائيل، وذلك قبل الانتخابات الأمريكية المُرتقبة في 3 نوفمبر المقبل.

وقال وزير التعاون الإقليمي أوفير أكونيس لراديو الجيش الإسرائيلي: "لدي سبب للاعتقاد بأن الإعلان سيصدر قبل 3 نوفمبر - بناءً على فهمته من مصادري"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وأضاف أكونيس أن هناك عدة دول مُرشحة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكنه لم يذكر أسماء هذه الدول، قائلاً إنه جرت العادة ترك الكلمة الرسمية الأولى لواشنطن.

وستكون الدولة المقبلة هي الثالثة بعد أن أعلنت الإمارات ثم البحرين عن اتفاقيتين للسلام مع إسرائيل، خلال الشهرين الماضيين، وذلك بوساطة أمريكية.

وعلى صعيد آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، إن الولايات المتحدة بدأت عملية إزالة السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب وتعمل أيضًا "بجد" لإقناع الخرطوم على الاعتراف بإسرائيل، بحسب "رويترز".

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وفي رده على ربط شطب السودان من قائمة الإرهاب بإقامة علاقات مع إسرائيل، قال بومبيو إن "قرار العلاقة من إسرائيل قرار سيادي يعود للحكومة السودانية"، معربا عن أمله في أن يعترف السودان بإسرائيل قريبا.

ومن جانبه، قال وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين إنه يعتقد أن إسرائيل "قريبة جدا من تطبيع العلاقات مع السودان".

وتابع الوزير الأمريكي قائلا "نواصل العمل معهم بنشاط لإظهار لماذا من مصلحة الحكومة السودانية اتخاذ هذا القرار السيادي. نأمل أن يقوموا بذلك، ونأمل أن يقوموا به سريعا".

أما السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، فأكد عدم علمه بأي اتفاقية سلام قريبة، لكنه قال "المزيد من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ستعمل على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لا شك لدي، فهذا أمر مؤكد".

واستطرد: "كم دولة وبأي ترتيب، أعتقد على الجميع أن ينتظر ويرى".