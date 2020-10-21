ضبط مواد كيميائية منتهية الصلاحية بمنشآت طبية خاصة مخالفة في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

ضبطت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، منشأة طبية خاصة تدار دون ترخيص لمزاولة المهنة بالمخالفة لأحكام القانون رقم "153" لسنة 2004، بشأن تنظيم المنشآت الطبية، وضبط مواد كيميائية وكواشف منتهية الصلاحية، وذلك خلال حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة بمدن شرم الشيخ وطور سيناء.

كما جرى ضبط ميديا "PCR" مجهولة المصدر تستخدم في تحاليل (كوفيد - ١٩) دون ترخيص إدارة العلاج الحر وإدارة المعامل المركزية، وذلك داخل معامل طبية خاصة تدار دون وجود المدير الفني والطبيب المسئول عن سحب تلك العينات، وضبط مستلزمات وكيماويات تستخدم في التحاليل الطبية منتهية الصلاحية داخل أحد المعامل الطبية، مع عدم عرض لائحة لأسعار التحاليل بالمخالفة لأحكام الكتاب الدوري رقم "18" لسنة 2018 المقرر في هذا الشأن.

وأكد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، أنه جرى تكليف لجنة لمتابعة سير العمل وانتظامه داخل المنشآت الطبية الخاصة، ومتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية، واتباع معايير الجودة، ومكافحة العدوى، ومدى الالتزام بالإجراءات الوقائية، واتخاذ اللازم نحو إثبات كافة المخالفات القانونية، تمهيدًا للعرض على السلطة المختصة والنيابة العامة، تجاه كافة المخالفات الواردة بمحاضر إثبات الحالة، إعمالًا لأحكام القوانين وقرارات وزير العدل المقررة في هذا الشأن.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه لا يجوز لأي منشأة طبية خاصة العمل دون استخراج ترخيص مزاولة المهنة، وذلك من خلال التقدم بملف الترخيص وموافقة لجنة المعاينة على توافر الاشتراطات الصحية اللازمة، ثم صدور الترخيص بمزاولة المهنة من السلطة المختصة بعد استيفاء كافة الاشتراطات والتجهيزات الطبية اللازمة لاستخراج التراخيص.