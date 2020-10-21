محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:
وجه حي المنتزه ثان بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، حملة للتفتيش على مستشفى خاص بشارع 45 بمنطقة العصافرة بحري.
شارك في الحملة مفتشي الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الصحة، وممثلي جهاز حماية المستهلك، ومندوب الغلق بإدارة رخص المحلات بالحي.
وقال اللواء أشرف بهجت، رئيس حي المنتزه ثان، إن الحملة عثرت على غرفتين أدوية ومستلزمات طبية، دون ترخيص من الجهات المختصة.
وأضاف أنه جرى غلق المستشفى بالشمع الأحمر، وتحريز غرفتين الأدوية من قِبل قسم التفتيش الصيدلي، وجار اتخاذ اللازم حيال تلك الأعمال المخالفة.
كانت هذه تفاصيل خبر غلق مستشفى خاص مخالف في الإسكندرية بالشمع الأحمر (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.