غلق مستشفى خاص مخالف في الإسكندرية بالشمع الأحمر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

وجه حي المنتزه ثان بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، حملة للتفتيش على مستشفى خاص بشارع 45 بمنطقة العصافرة بحري.

شارك في الحملة مفتشي الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الصحة، وممثلي جهاز حماية المستهلك، ومندوب الغلق بإدارة رخص المحلات بالحي.

وقال اللواء أشرف بهجت، رئيس حي المنتزه ثان، إن الحملة عثرت على غرفتين أدوية ومستلزمات طبية، دون ترخيص من الجهات المختصة.

وأضاف أنه جرى غلق المستشفى بالشمع الأحمر، وتحريز غرفتين الأدوية من قِبل قسم التفتيش الصيدلي، وجار اتخاذ اللازم حيال تلك الأعمال المخالفة.