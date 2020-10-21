الكشف على 91304 مواطنين بـ"100 مليون صحة" في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن الكشف الطبي والفحوصات لـ91304 مواطنين، منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لحملة 100 مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وحتى الآن بنسبة 127.9 % من إجمالي المستهدف بالمبادرة وهو 71400 مواطن، إذ نجحت المديرية في تحقيق المستهدف كاملًا وتجاوزه بنسبة 27.9 %.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في بيان صحفي، إنه نظرًا لوجود مواطنين من خارج المحافظة ويجري الكشف عليهم خلال المبادرة، فقد تجاوزت نسبة تنفيذ المبادرة الـ100 %، كما أنه سيجري صرف الأدوية للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي بكميات تكفي ثلاثة أشهر، ويجري العمل بالمبادرة من خلال 26 نقطة ثابتة ومتحركة، وذلك من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مسًاء طوال أيام الأسبوع لمدة 3 أشهر.

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وأضاف أنه جرى إطلاق حملات تجوب المدن والقرى لتوعية المواطنين بأهمية الكشف الطبي للعلاج من الأمراض، وتكليف الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية، بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بالمبادرة، وتوصيل العلاج للمرضى غير القادرين لمنازلهم.

وأشار إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع مواقع تنفيذ المبادرة الرئاسية بتكثيف التطهير والتعقيم في أماكن المبادرة، وإلزام المشاركين فيها بارتداء الكمامات لحمايتهم من كورونا وللحد من انتشار الفيروس.

وكانت محافظة الوادي الجديد، قد دشنت، يوم الجمعة 18 سبتمبر الماضي، مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، التي تأتي ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج المواطنين بالمجان.