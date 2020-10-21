فتح تنتقد تنظيم مؤسسة ألمانية نشاطا معاديا للفلسطينيين

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - (د ب أ):
انتقدت حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء، تنظيم مؤسسة ألمانية نشاطا "معاديا" للفلسطينيين.
وقالت حركة الشبيبة الذراع الطلابي لفتح في بيان إن مؤسسة "كونراد اديناور" الألمانية ستنظم "نشاطا عنصريا معاديا للشعب الفلسطيني" في العاصمة برلين في 27 من الشهر الجاري.
وأضافت أن النشاط "يهدف إلى إلغاء اسم فلسطين من التعامل اليومي الألماني باعتبار فلسطين مصطلح خلافي لا سامي، ويشجع على العنف واللاسامية".
واعتبرت الحركة أن أهداف المؤسسة الألمانية "انحدار أخلاقي غير مسبوق، وتواطؤ عنصري مع الرواية والخطاب الإسرائيلي العنصري وتشجيع على الاحتلال".
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