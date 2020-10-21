مقاتلات روسية تعترض قاذفات أمريكية استراتيجية فوق بحر بيرينج

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - أ ش أ
قالت وزارة الدفاع الروسية، إن مقاتلتين روسيتين اعترضتا قاذفتي قنابل استراتيجيتين أمريكيتين فوق بحر بيرينج.
وأوضحت الوزارة في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأربعاء- أن رادارات الجيش رصدت هدفين جويين يقتربان من الحدود، ولتحديد الهدفين ومنعهما من انتهاك الحدود الروسية، أقلعت مقاتلتان من نوع "MiG-31" و"Su-35" تابعتان للمنطقة العسكرية الشرقية.
وأضافت أن طواقم المقاتلتين الروسيتين، حددت الهدفين الجويين، واتضح أنهما قاذفتان استراتيجيتان أمريكيتان من طراز "B-1M"، وقامت بمرافقتهما فوق منطقة مياه بحر بيرينغ بعيدا عن الحدود.
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