الأردن تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا يومية منذ بدأ الجائحة

صرحت السلطات الصحية الأردنية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل البلاد 2648 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وفقاً لروسيا اليوم .
وتعد أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد.
وقالت وزارة الصحة عن تسجيل البلاد 29 وفاة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة.
و بذلك يرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 443 والإصابات إلى 43620 حالة في عمومالمملكة.
ومن ناحية أخرى استقبلت المستشفيات 97 مريضا جديدا بالفيروس، ليصل العدد الكلي للحالات التي تخضع للعلاج من المرض في المستشفيات إلى 1078.
وأجرت السلطات الصحية 24481 فحصا مخبريا جديدا للكشف عن الفيروس، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 1643054.
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