توقعات بطرح الجزء الثاني من لقاح كورونا الروسي في نوفمبر

صرح مدير مركز فيكتورالطبي الروسي رينات ماكسيوتوف، أن اختبارات ما بعد التسجيل للقاح الروسي الثاني ضد فيروس كورونا المستجد، إبيفاك كورونا، قد تبدأ في شهر نوفمبر المقبل

وفقاً لروسيا اليوم.

وأعلن مدير المركز لمحطة روسيا 24 التلفزيونية: "بعد توفير السلاسل الأولى من اللقاح، التي سيتم إنتاجها في معملنا، سننظر في

إمكانية إدخال جزء من جرعات اللقاح إلى التداول العام، وذلك سيحدث في نوفمبر".

ومن ناحية آخرى أشار مدير المركز الذي قام بتطوير لقاح "إبيفاك كورونا"، إلى أن الاختبارات السريرية لما بعد تسجيله ستبدأ في نوفمبر هي الأخرى.