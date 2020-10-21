الخارجية الأمريكية تعرض مكافأة مالية لمن يقدم معلومات عن عنصرين في حزب الله

أعلنت وزراة الخارجية الأمريكية مكافأة مالية تصل إلى 5 ملايين دولار لكل

من يقدم معلومات عن عنصرين في حزب الله اللبناني وفقاً لروسيا اليوم .

ونشر حساب Rewards for Justice التابع

لوزارة الخارجية الأمريكية، عبر حسابه على موقع تويتر تغريدتين اثنتين، أعلن فيهما عن تقديم مكافأة مالية تصل الى 5 ملايين دولار لكل من يقدم معلومات عن خليل يوسف حرب، مستشار مقرب لزعيم حزب الله وتولى قيادة عملياته في فلسطين.

وتم عرض المبلغ نفسه لـكل من يقدم معلومات عن هيثم علي طبطبائي قائد القوات الخاصة التابعة لحزب الله في كل من سوريا واليمن.