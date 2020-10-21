بريطانيا تسجل قفزة كبيرة بأعداد مصابي كورونا

صرحت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل بلادها 26688 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يمثل حصيلة يومية قياسية لعدد الحالات وفقاً لروسيا اليوم.
وأوضحت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 26688، ليصل إلى مستوى 789229 حالة.
وتعد هذه الحصيلة ارتفاعا قياسيا لمؤشر الإصابات
وعلي صعيد الموضوع أكدت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 191 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 44158 حالة.
وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد، إلى فرض قيود جديدة، بينها العمل من المنازل ما أمكن ذلك، وإغلاق الحانات والمطاعم في وقت أبكر، وقد تستمر مدة 6 أشهر بهدف التصدي لموجة مرض ثانية سريعة الانتشار.
وتمثل هذه الحصيلة انخفاضا مقارنة مع إحصائية اليوم السابق، وبلغ عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا يوم 18 أكتوبر 67 حالة، وفي 19 أكتوبر 80، وفي 20 أكتوبر 241.
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