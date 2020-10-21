اخبار العالم

أوروبا تسجل أرقام قياسية بإصابات كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

رُصدت اليوم عدة أرقام قياسية في عدد من دول أوروبا في حالات الإصابة بعدوى فيروس وفي بعض الدول سُجل زيادة في الاعداد ملحوظة وفقاً لروسيا اليوم . 

حيث سجلت النمسا في هذا الصدد رقما قياسيا جديدًا في غضون 24 ساعة في عدد الإصابات بـ"كوفيد – 19"، بلغ 1958 حالة إصابة.

وتحطم الرقم القياسي اليومي في بولندا، وبلغ عدد الإصابات بالعدوى 10040 حالة.

وأعلنت ليتوانيا تسجيلها رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات اليومية بالفيروس التاجي، بلغ 311 إصابة.

واكتشفت في جورجيا 1351 حالة إصابة بالفيروس التاجي الجديد خلال يوم واحد.

وارتفع عدد الإصابات اليومية في أوكرانيا بشكل قياسي،

Advertisements
وبلغ خلال 24 ساعة 6719 حالة.

وسجلت أرمينيا أعلى رقم في الإصابات بـكورونا  منذ تفشي العدوى في البلاد، بلغ 1836 حالة.

ورصد الأطباء في جمهورية التشيك خلال الـ24 ساعة الماضية، أقصى حد لعدد الأشخاص المصابين بالفيروس التاجي خلال الجائحة، وبلغ 11984.

وسجلت سلوفاكيا أيضا رقما قياسيا جديا في عدد الإصابات بعدوى الفيروس التاجي، بلغ 2202 شخص.

وفي بلغاريا، سجلت1336 إصابة بـكورونا خلال الـ24 ساعة الاخيرة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أوروبا تسجل أرقام قياسية بإصابات كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا