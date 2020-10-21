وزير الصحة الألماني يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلنت ألمانيا اليوم الأربعاء إصابة وزير الصحة الألماني ينس شبان بفيروس كورونا المستجد وفقاً لروسيا اليوم .

وأعلنت وزارة الصحة إن شبان (40 سنة)

عانى من أعراض الزكام، مضيفة أنه تم إبلاغ المخالطين له بإصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بـ7595 حالة، ليصل إجمالي الحالات إلى 380762.

وأظهرت البيانات تسجيل 39 حالة وفاة جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 9875.