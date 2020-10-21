بريطانيا تقترض مبالغ قياسية

أوضحت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن بريطانيا اقترضت 208.5 مليار استرليني في النصف الأول من السنة المالية 2020-2021 وفقاً لروسيا اليوم .

وبينت البيانات إن الحكومة البريطانية اقترضت 36.101 مليار جنيه استرليني في الشهر الماضي، وهو ما يتجاوز

33.55 مليار استرليني، وفقًا لتوقعات استطلاع أجرته وكالة "رويترز".

جاء ذلك ليرتفع الاقتراض في النصف الأول من السنة المالية إلى مستوى قياسي يبلغ 208.5 مليار استرليني.

ومن ناحية آخرى ، قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن تضخم أسعار المستهلكين السنوي في سبتمبر، ارتفع إلى 0.5 بالمئة مقارنة مع 0.2 بالمئة في أغسطس، عندما تم خفضه بفعل خطة مؤقتة لدعم تناول الطعام في المطاعم.

وكانت نسبة الزيادة في التضخم 0.5 بالمئة، وفقا لمتوسط توقعات خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم.