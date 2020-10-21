الانتخابات الامريكية.. التصويت يحدد مصير المنطقة

بالقرب من موعدإجراء الانتخابات الرئاسة الامريكية 2020، رأى نشطاء أن بعض الدولة العربية تضع انظارها على هذه الانتخابات وكأنها تحديدًا لمصير لمنطقة الشرق الأوسط بأكملة.

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وأكد مغردون، أن الجميع يضع أعينه على الانتخابات الأمريكية وكأن مصير العالم معلق بنتائحها، قائلين:" أيٌّ من فاز بالانتخابات الأمريكية فلا تطبيع في العراق ولا تجويع ولا تركيع ولا ترويع، والتاريخ يشهد".

وأضاف نشطاء، أن البعض يحاول

إرباك المشهد في العراق وكأنه ولايه من أمريكا، مؤكدين أن العراق ظل لعقود طويلة دون أى علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكان يعيش بأمان وأستقرار قبل

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وتحدث البعض قائلًا:" يتعاملون مع العراقيين كأنهم شعب لا يستحق الحياة، ولاينتج، وكأننا شعب لا يستطيع ان يدافع عن وحدتة وسيادة أراضيه وإتخاذ قرارات لحمايتة، ويخرج علينا

البعض بفلسفة غريبة في انتظار قرار من دولة تبعد عن العراق بقارتين".

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وأوضح أخرون، أن قطر قطعت شوطاً كبيرًا من المفاوضات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، إلا أن أمير قطر تميم بن حمد قرر تأجيلَ إعلان التطبيع إلى ما بعد الانتخابات الامريكية.

وأضار مغردون، أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية واحدة من أهم الانتخابات في التاريخ الأمريكي الحديث ، ويتوقع كثيرون أن تؤثر نتائج الانتخابات الأمريكية ليس على الداخل المحلي فقط وإنما على مشهد السياسة الدولية بشكل عام والشرق الأوسط على وجه التحديد.