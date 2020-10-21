بومبيو يشكر السعودية على مساعدتها في إطلاق أمريكيين احتجزهما الحوثي

شكر وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر صحفي قبل قليل السعودية على مساعدتها الولايات المتحدة في تحرير رهينتين لها كانت ميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن تحتجزهما. وأضاف: «أعدنا إلى الديار رهينتين أمريكيين كانا محتجزين في اليمن». وبين أن الإدارة الأمريكية عازمة على المضي في العمل من أجل إطلاق سراح كل الأمريكيين المحتجزين في الخارج. وتابع: «قدت أمس الحوار الأمريكي الإماراتي الأول ونتطلع لاستمرار التعاون».

وأكد مايك بومبيو أن بلاده وضعت عقوبات على 6 شركات وشخصين بسبب التعامل تجاريا مع إيران، وذلك لسلوكها السيئ في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف: ندعم حكومة الكاظمي بإخضاع كل المجموعات الخاضعة لإيران والتي تهدد سيادة العراق.

وفي الشأن الليبي أكد وزير الخارجية الأمريكي مطالبة الولايات المتحدة للقوات الأجنبية بمغادرة ليبيا ودعم الحل السياسي.

أما في الشأن السوداني فقد أكد بومبيو أن العلاقة بين الولايات المتحدة والسودان تتقدم، مشيرا إلى توقعات بحذف اسم السودان من قائمة الإرهاب كما أعلن الرئيس دونالد ترمب.

وبخصوص الحرب التجارية بين أمريكا والصين، فقال بومبيو إن الصين هي أكبر مصدر للتلوث، وأضاف: «سنعمل على وقف تصرفات الحزب الشيوعي الصيني وسنحدد 6 شركات إعلامية صينية على أنها تعمل لجهات خارجية». وتطرق بومبيو إلى الحذر الأمريكي من روسيا قائلا إن 75% من ترسانة روسيا النووية تشكل تهديدا للولايات المتحدة والحلفاء في الناتو.