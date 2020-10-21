إيران تسجل أعلى رقم لإصابات كورونا اليومية منذ فبراير

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 أكتوبر 2020 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

تصاعدت أعداد الإصابات والوفيات المسجلة لفيروس كورونا في إيران خلال الفترة الأخيرة ، حيث باتت تسجل أرقام قياسية بالفيروس .

فقد أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأربعاء، تسجيل 5,616 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، الأمر الذي يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلد الأكثر تضررا من وباء كوفيد-19 في الشرق الأوسط إلى 545,286.

ووفقا للوزارة، فهو أعلى عدد يومي للإصابات بـفيروس كورونا منذ تفشي المرض في البلاد في فبراير الماضي، وفقا لما ذكرته رويترز.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، سيما سادات لاري، للتلفزيون الرسمي إن 312 شخصا توفوا بسبب المرض خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 31,346.

وكانت إيران سجلت، أمس الثلاثاء، أعلى حصيلة يومية لإصابات فيروس كورونا منذ بداية تفشي الفيروس، بوصول الإصابات إلى أكثر من 5 آلاف حالة.

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وتجاوزت حصيلة الثلاثاء، أعلى حصيلة سابقة وهي 4,830 حالة التي كانت سجلت في الأسبوع الماضي، مما يعكس تدهور جهود البلاد في مواجهة الفيروس.

وشهدت إيران، التي ظهرت كمركز للفيروس في منطقة الشرق الأوسط، أسوأ موجة وفيات بسبب المرض في الأسابيع الأخيرة.

وتكتظ المستشفيات في العاصمة طهران، الأكثر تضررا، بالمرضى، بينما أعلن مسؤولو الصحة الأسبوع الماضي، نفاد أسرة الرعاية المركزة في المدينة.

وتأتي الزيادة بعد أن ازدحمت المقاهي والمطاعم بالإيرانيين خلال موسم العطلات، وبعد إعادة فتح المدارس الشهر الماضي.

وقاومت السلطات فرض إغلاق كامل لأنها تحاول تجنب المزيد من إضعاف الاقتصاد المتدهور بالفعل، بسبب عقوبات أميركية غير مسبوقة فرضت عليه.