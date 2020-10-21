أسرة عامل بناء ضحية حادثة شغل في طنجة: فقدنا معيلنا الوحيد مخلفا وراءه طفلة – فيديو

فيديو: يونس الميموني

فُجعت أسرة عامل بناء، يدعى هشام، في طنجة، الذي راح ضحية حادثة شغل خطيرة، بفقدها معيلها الوحيد، الذي خلف وراءه طفلة صغيرة.

وكشفت عائلة الهالك هشام لـ”اليوم24″ أن الراحل كان يشتغل عامل بناء في أحد الأوراش في حي مسنانة، حيث فقد توازنه خلال عمله، ما تسبب في سقوطه من علو مرتفع، وأضافت أنه بقي في المستشفى لمدة أسبوع، قبل أن يفارق الحياة، متأثرا بجروح بليغة.

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وقالت أسرة الراحل المذكور إنه هذا الأخير كان يشتغل في الورش من دون أية وثيقة، ولا ضمان اجتماعي، الأمر الذي سيحول دون استفادة أسرته من التعويض عن حادث الشغل.

وطالبت أسرة البناء، ضحية حادثة الشغل، مشغل الراحل بالاستفادة من التعويض عن حادث الشغل، على اعتبار أنها بقيت من دون معيل.