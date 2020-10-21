تعرض نجم المنتخب الوطني أشرف حكيمي للاصابة بفيروس “كورونا” المستجد، وفق ما كشفته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، المتخصصة والواسعة الانتشار.

وشدد المصدر ذاته علی كون حكيمي سيغيب، مساء اليوم الاربعاء، عن مباراة فريقه الانتر وبروسيا مونشنغلادباخ الالماني لحساب مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأوضح المصدر ذاته أن التحاليل المخبرية للكشف عن الفيروس جاءت نتيجتها ايجابية رغم عدم ظهور أعراضرب الاصابة علی اللاعب، الذي سيدخل الحجر الصحي تفعيلا للبروتوكول الصحي المتبع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة نجم “الأسود” بفيروس “كورونا” وغيابه عن مباراة “التشامبيونزليغ” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.