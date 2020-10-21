جهة الشمال تنضم إلى برنامج الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة كأولى الجهات على صعيد شمال إفريقيا والشرق الأوسط

وقع الاختيار على مجلس جهة الشمال للانضمام إلى البرنامج المحلي لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، إذ أصبحت بذلك أولى الجهات على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، تنضم إلى هذا البرنامج التشاركي.

وبحسب بلاغ لمجلس جهة الشمال، فإن قبول انضمامه “جاء ثمرة إلى هذا البرنامج، الذي يعتبر مبادرة تجمع الحكومات، وقادة المجتمع المدني، بهدف الدفع في اتجاه المزيد من الشفافية، والتشاركية، والدمج، بعد تقييمه، وانتخابه من طرف لجان اختيار متنوعة ممثلة داخل البرنامج المحلي لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة”.

وأضافت البلاغ ذاته أن “انضمام مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ثمرة للسياسة الاستباقية، التي ينهجها المجلس وفق مسار تشاوري بين مختلف الفاعلين على المستويين الوطني، والجهوي، التي تجسدت من خلال تثمين، وترصيد إنجازاته من حيث الانفتاح وتنزيل آليات الديمقراطية التشاركية، وذلك بوضع خطة عمل جهوية 2020 – 2022، تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية، وتغطي محاور الوصول إلى المعلومات، وشفافية الميزانية، والمشاركة المواطنة، والتواصل، والتحسيس بشأن الحكومة المنفتحة”.

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وأوضح البلاغ نفسه أن “مجلس الجهة باعتباره عضوا جديدا في هذا البرنامج التشاركي، مع منظمات المجتمع المدني المحلية، وأعضاء الحكومة المنفتحة الآخرين، سيسهر على تنزيل هذه المبادرة على المستوى الجهوي، وتجويد طرق الاشتغال خدمةً للمواطنين”.

ويتطلع المجلس من خلال الشراكة المذكورة إلى توسيع هذه الجهود بالتعاون مع جميع الأطراف الجهوية، والاستفادة من الدروس المستخلصة من طرف أعضاء البرنامج الآخرين.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم اختيار مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة بمعية 56 عضوا جديدا، تم انتقاؤهم من ضمن 112 مرشحا، ويمثلون 64 حكومة محلية من 32 دولة.