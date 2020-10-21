هل يحضر لمجرد ولحر لعمل غنائي؟

زار الفنان المغربي سعد لمجرد، قبل أيام، مغني الراب لحر، عند رحلته إلى شمال المملكة، حيث جالسه أكثر من مرة، الأمر الذي خلق تساؤلات لدى الجمهور المغربي.

النجمان تحدثا في جلساتهما حول فكرة التعامل فيما بينهما، بعدما كانت قد طرحت لأول مرة في تواصلهما، عندما كان لمجرد في فرنسا.

ونشر لحر، ولمجرد صورا وثقت للقائهما، الذي تكرر أكثر من مرة، علما أن الأخير عبر عن إعجابه بالمجهود الفني للحر، من خلال منشورات على حسابه، بعد نجاح أغنيته “حس بيا”.

لحر قال، في تصريح، أخيرا، لبرنامج “إيتي بالعربي”، إن فرضية العمل مع لمجرد، إذا تحققت، ستثمر عملا مميزا، في تلميح غير مباشر ّإلى وجود اتفاق بين الطرفين.