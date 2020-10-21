على طريقة الأفلام.. مسلحون يحتجزون رهائن داخل بنك جورجيا ويطالبون بمبلغ 500 ألف دولار – فيديو

أفادت قناة “روتسافي 2” الجورجية أن المسلحين، الذين استولوا على فرع “بنك جورجيا” في مدينة زوغديدي، واحتجزوا رهائن، يطالبون بمبلغ 500 ألف دولار.

وقالت القناة نفسها، في بيان: “بحسب المعلومات المتوفرة، فإن المسلحين يطالبون بـ500 ألف دولار”، بينما أكدت قناة “مايسترو” المحلية أن المسلحين يطالبون، أيضا، بالاجتماع مع مسؤول رفيع المستوى.

وأفادت قنوات تلفزية جورجية أن ضباط إنفاذ القانون تمكنوا من إخراج عدة رهائن من المبنى، فيما تستمر العملية الخاصة لإخراج جميع الرهائن.

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وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وسائل إعلام أن مسلحا احتجز عددا من الرهائن في أحد فروع “بنك جورجيا” وسط مدينة زوغديدي الجورجية.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، فاإن المعني بالأمر كان مسلحا ببندقية آلية، وقنبلة يدوية، واحتجز موظفي البنك، وعملائه كرهائن.