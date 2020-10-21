شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وزير الصحة الألماني بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 21 أكتوبر 2020 أعلنت وزارة الصحة الألمانية، اليوم، أن وزير الصحة ينس شبان أجرى اختباراً للكشف عن كورونا وجاءت النتيجة إيجابية.

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