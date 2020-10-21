الولايات المتحدة الأمريكية تشدد على ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا

الأربعاء 21 أكتوبر 2020

شددت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، على ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا في إشارة لـ"مرتزقة تركيا"، وترك الشعب الليبي يقرر مصيره.



وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي، "نجدد دعوتنا لخروج القوات الأجنبية من ليبيا".

من جانب آخر تقدم بومبيو، بالشكر للسعودية وعمان على المساعدة التي قدمتاها لتأمين الإفراج عن مواطنين أمريكيين كانا محتجزين لدى مليشيات الحوثي الانقلابية باليمن.

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وفيما يخص السودان، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أن عملية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بدأت بالفعل وهي خطوة في الاتجاه الصحيح.

وتطرق بومبيو خلال المؤتمر الصحفي إلى الملف العراقي، قائلًا: "ندعم جهود الحكومة العراقية لمحاسبة عناصر المليشيات الموالية لإيران التي تقوض أمن واستقرار وسيادة البلاد".

وعلى وقع أزمة القوقاز والتحركات التركية، أكد وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده تعمل على وقف النزاع بين أرمينيا وأذربيجان وخفض التوتر والحفاظ على وقف إطلاق النار بينهما.