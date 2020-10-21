فرنسا تحذّر من انهيار لبنان.. "المركب يغرق"

الخليج 365 - وكالاتالأربعاء 2020/10/21 08:21 م بتوقيت أبوظبي
دعا وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان لبنان، الأربعاء، إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة عشية استشارات نيابية سينبثق عنها تكليف شخصية بتشكيل فريق وزاري في بلد يواجه أزمة سياسية خطيرة.
وحذر لودريان، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الفرنسي، من أنه "كلما تأخرنا، غرق المركب أكثر. إذا لم يقم لبنان بالإصلاحات التي يجب القيام بها، فإنّ البلد نفسه معرّض للانهيار".
وفي وقت سابق الأربعاء، وجه ميشال عون الرئيس اللبناني رسالة للمسؤولين اللبنانيين، أكد فيها أن الفساد أصبح مؤسساتيا ومنظما بامتياز.
وقال عون، في كلمة توجه بها إلى الشعب اللبناني، إنه سيبقى "على العهد والوعد" وسيتحمل مسؤولياته في تكليف رئيس للحكومة، منتقدا من يقف في وجه تطبيق الإصلاح ومحاربة الفساد.
ويطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السلطات اللبنانية بالقيام بإصلاحات بنيوية، كشرط أساسي للحصول على دعم دولي ينعش الاقتصاد المنهار منذ أشهر.
وفي العاشر من أغسطس/آب الماضي، استقالت حكومة حسان دياب، تحت غضب الشارع حيال النخبة السياسية التي يحملها مسؤولية انفجار بيروت ويتهمها بالإهمال والفساد.
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