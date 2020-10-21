ضرب ميليشيات حزب الله في سوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القصف الصاروخي الذي نفذته إسرائيل أمس على ريف القنيطرة استهدف مدرسة توجد فيها مجموعات موالية لحزب الله وإيران.

وأضاف أن هناك معلومات عن خسائر بشرية نتيجة القصف الذي جرى عند منتصف الليل، واستهدف مدرسة بقرية الحرية الواقعة بريف القنيطرة الشمالي.

يذكر أن ريف القنيطرة يشهد حضورا كبيرا للميليشيات الموالية لحزب الله وإيران، وشهدت المنطقة استهدافات متكررة لهم على مدار سنوات.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) ذكرت أن إسرائيل شنت غارة على مدرسة بريف القنيطرة الشمالي، وأشارت إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات.