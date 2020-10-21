شكرا لقرائتكم خبر أكشنر للنظام التركي: تذلون الفقراء.. وتكذبون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هاجمت المعارضة التركية حزب الحركة القومية، حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم، لإطلاقه حملة «خبز مجاني»، بدلا من الضغط على حليفه، لإنقاذ الاقتصاد، من خلال إصلاحات هيكلية، للقضاء على الفقر في البلاد.

وقالت رئيسة حزب الخير المعارض ميرال أكشنر، وهي منشقة عن حزب الحركة القومية «أنت تطلق حملة خبز مجانية، في وقت تقول فيه إن الاقتصاد انطلق، هذا يعني أن أحدكما يكذب، فإما أن الاقتصاد انطلق وبخير، أو شريحة من الشعب لا تستطيع كسب لقمة العيش».

وأكدت أن توزيع الخبز المجاني، هو تقليد يعود إلى قرون ماضية، وعادة يتم بتكتم، من أجل عدم إذلال الفقراء، مضيفة «لقد أصبحوا منفصلين عن شعبنا لدرجة أنهم نسوا تقليد الخبز المجاني لدينا».. وفقا لـ»العربية نت».

وانتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، في خطابه أمام مجموعته البرلمانية، حملة الخبز المجانية، وأكد أنها مثال صارخ على انهيار الاقتصاد التركي، تحت حكم حزب العدالة والتنمية، وقال «يا له من مشروع رائع، لا يوجد مشروع آخر يمكن أن يصور الفقر الذي نعاني منه، والإذلال الذي وصلنا إليه بعد حكم 18 عاما لحزب العدالة والتنمية، لهذا السبب أود أن أشكر السيد بهتشلي رئيس حزب الحركة القومية». وتابع «نحن في القرن الحادي والعشرين، وما يقترحونه هو الخبز المجاني».

وجاءت انتقادات كيليتشدار أوغلو، وأكشنر، بعد إطلاق بعض بلديات حزب الحركة القومية، وحزب العدالة والتنمية، حملة «الخبز المجاني»، للأسر ذات الدخل المنخفض.

من جهته، رد زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، على أكشنر، بالتأكيد أن قرار الحملة اتخذه الحزب بعد أن رفعت غرفة تجارة إسطنبول سعر كجم الخبز من 6.25 إلى 7.5 ليرات تركية. وقال «أردنا مساعدة مواطنينا ذوي الدخل المنخفض والمتوسط دون المساس بشرفهم»، واصفا الحملة بأنها انعكاس للتكافل والمشاركة.